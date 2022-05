Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista di Milan-Atalanta, in programma domenica allo stadio Meazza alle ore 18 per la penultima giornata della Serie A TIM 2021-2022. Nella seduta presieduta da mister Gasperini, hanno lavorato a parte Cittadini, Pezzella e Toloi, mentre il secondo portiere Sportiello è tornato a lavorare regolarmente in gruppo.



Come riporta il canale ufficiale domani, sabato 14 maggio, i nerazzurri si alleneranno ancora al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia e a porte chiuse. Non è prevista la conferenza stampa di mister Gasperini.