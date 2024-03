Atalanta, il report verso lo Sporting! Quante armi per Gasp, ma in cinque rischiano!

A Bergamo il clima è caldissimo in vista della partita tra Sporting e Atalanta, ritorno degli ottavi di finale che valgono un pass per i quarti di Europa League. Al match da ‘dentro-fuori’ l’Atalanta arriva praticamente senza infortunati: solo il terzo portiere Rossi è a parte, ma ha iniziato anche lui a lavorare sul campo.



Non solo, l'Atalanta non ha alcuno squalificato, però deve calcolare i ben cinque diffidati: Lookman, de Roon, Kolasinac, Scalvini e Djimsiti. Tra l'altro, tutti titolarissimi per mister Gasperini. E per regolamento, il conteggio riparte da zero solo dalla fine dei quarti di finale. Se l'occhio va al passaggio del turno, qualcuno potrebbe essere risparmiato. In effetti il tema dei cartellini gialli, già valutato pre-Inter e pre-Juve dal Gasp in campionato, potrebbe modificare parzialmente l’11 di partenza in vista del passaggio del turno, anche se il tecnico ha detto di non fare calcoli.



L'Atalanta riparte dall’1-1 all’Alvalade e ha bisogno di una vittoria per passare il turno: la formazione dal 1’ potrebbe essere la stessa di Lisbona, con Scalvini al posto di Hien e il ballottaggio tra Miranchuk e De Ketelaere in area. Per il resto, Musso in porta, Djimsiti e Kolasinac in difesa, de Roon ed Ederson a centrocampo con Holm e Ruggeri sulla fasce e Scamacca e Lookman in area: ballottaggio tra Miranchuk e De Ketelaere, può riposare Koopmeiners, reduce dalla doppietta alla Juve.