È stata ufficializzata a Zingonia la sottoscrizione della convenzione tra Agenzia di Tutela della Salutedi Bergamo e l'Atalanta con lo scopo di realizzare iniziative congiunte di promozione della salute.



Stefano Bonaccorso, responsabile dell'attività di base dell'Atalanta, ha sottolineato l'importanza di uno stile di vita salutare per gli atleti: "Siamo orgogliosi di firmare l'accordo, da società che si occupa di formazione sportiva ma anche di educazione personale. Promuoviamo uno stile di vita salutare per l'atleta. Il calcio nasce nella testa, finisce nei piedi e passa dal cuore. Il nostro è un contributo alle varie iniziative di Ats: per il contrasto alla sedentarietà e alle ludopatie, a esempio, o per l'uso consapevole dei social network. Prima formazione interna con 520 tesserati e famiglie, scuole calcio estive".



ATALANTA MIRACOLO SPORTIVO- Presente alla sottoscrizione della convenzione anche Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, per il quale l'Atalanta è "un miracolo sportivo ed esempio per tutta la Lombardia e non solo". A intervenire nel corso della mattinata anche Lara Magoni, assessore regionale al turismo: "Segnale importante, da sportiva e atalantina. Onorata per accordo anche perché l'Atalanta è un veicolo di conoscenza di Bergamo nel mondo".