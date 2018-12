Il nome di Gian Piero Gasperini è spuntato in queste settimane come idea per il Milan a giugno qualora salutasse Gattuso. In realtà, l'Atalanta ha smentito e fin qui il vero pensiero era stato fatto da Fassone un anno fa, quando pensando all'eventuale nuovo allenatore valutò anche Gasperini. Al momento invece non c'è nulla.