Direttamente dal ritiro della sua Nazionale svedese, l'ex pallino del mercato dell'Atalanta per la sua difesa Isak Hien ha parlato dell'interesse dei nerazzurri: "C'erano alcune voci sul Torino ma non so a che punto era la trattativa. Non so altro di presunte squadre a me interessate. L'Atalanta mi voleva ed era molto vicina, ma di altre notizie sul mio conto non so nulla". Sfumato all'ultimo momento per le pretese alte del Verona, l'Atalanta ha 'preso in prestito'Bonfanti dall'Under 23.