Non è stata una decisione di mister Gasperini: non è il tecnico nerazzurro ad aver convinto Duvan Zapata a rifiutare l'offerta della Roma confermandogli un posto da titolare nell'attacco dell'Atalanta. La trattativa con la Roma per il colombiano in realtà non è mai decollata perché non ci sono state mai le condizioni necessarie, economiche e non.



La proposta di Tiago Pinto è stata quindi rifiutata in primis dall’Atalanta, quindi la decisione è del club bergamasco, successivamente è stata condivisa sul piano tecnico dal mister.