Una bandiera, la stella dell'Atalanta dei miracoli degli ultimi anni. Josip Ilicic lascia Bergamo ma resterà nei ricordi dei tifosi nerazzurri. Lo ha voluto celebrare anche Gasperini, l'allenatore con cui si è esaltato.



"Sono andato in ospedale a trovarlo an giugno 2020. Non aveva molta forza, l’ho tirato su come un manichino, era leggerissimo. Ora forse neanche riesco a tirarlo su. È un uomo di 34 anni, recuperato, che nella vita può fare cose straordinarie. Anche in campo".