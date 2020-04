Roberto Piccoli, talento della Primavera dell'Atalanta spesso chiamato come rinforzo in Prima Squadra da mister Gasperini, attraverso la sua pagina Instagram ha parlato del suo "rapporto splendido" con i compagni di squadra e ha svelato il nome dei suoi idoli quando tirava i primi calci al pallone.



MANDZUKIC E...- Autore di 17 reti nella stagione fin qui disputata-7 in campionato, 8 in Youth League, 1 in Coppa Italia e 1 in Spercoppa- Piccoli ha definito il collega Traoré "incredibile", nonostante sia "il mio piccolo", visti i 18 mesi che li separano anagraficamente: "I miei idoli sono Mario Mandžukić e Duvan Zapata, il ricordo più bello che conservo con la maglia dell'Atalanta è la vittoria della Supercoppa, fin da bambino ho tifato sempre e solo Atalanta".