Nel pomeriggio di oggi, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha raggiunto Roma per la sfida di domani sera allo 'Stadio Olimpico' contro la Lazio (ore 20,45). Uno scontro diretto per la Champions League al quale, almeno tra i convocati, non prenderà parte il terzo portiere nerazzurro Francesco Rossi. Inizialmente inserito in elenco, è stato poi sostituito dal portiere della Primavera Tommaso Bertini, ma c'è un dolce motivo: Rossi sta per diventare papà per la prima volta.