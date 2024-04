Atalanta, il trofeo dell'Europa League è a Bergamo! Marino: 'Utile la sconfitta a Cagliari...'

In centro a Bergamo, nel negozio Sky, è esposto ilnei quarti di finale. Il direttore generale di Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Sky proprio accanto al trofeo: ", sappiamo quanto abbiamo lavorato e sofferto per raggiungere questo traguardo di poter giocare a Liverpool”.. Bisogna resettare imparando dagli errori, cercando di migliorare lavorando. Ma questo fa parte della nostra cultura. Il Liverpool è una squadra forte, tecnica, ma che avrà lo spirito di ieri del Cagliari.Ci costruiamo un’esperienza in una serata che entrerà nei libri della storia dell’Atalanta. Giocare a Anfield col pubblico, non come nel 2020, sarà un episodio da ricordare per tutta la vita”.

“Duplici ricordi. Il ricordo storico, per noi che viviamoUn’esperienza unica che ci porteremo per sempre dentro. Si matura, si matura in campo e fuori perché ti confronti con quel tipo di realtà del calcio inglese, un modello a cui ispirarci”.“Il loro appoggio lo sentiamo, come sempre. Ci sono state grandi trasferte, momenti indimenticabili per noi”.