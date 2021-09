La trasferta in Champions a Vila-real per i tifosi dell'Atalanta è ormai dietro l'angolo e il Villarreal ha aumentato il numero di biglietti a disposizione per i nerazzurri in occasione della gara in programma mercoledì 14 settembre, alle ore 21.



IL COMUNICATO- “Il Dipartimento della Salute della Comunità Valenciana ha autorizzato una capienza del 60% per lo svolgimento di eventi sportivi professionistici in spazi aperti. Per lo svolgimento di partite continentali, la Uefa si adegua alle limitazioni di capacità attuate in ciascun territorio, quindi la partita tra Villarreal e Atalanta si svolgerà con la capienza stabilita dalla Generalitat Valenciana. Per regolamento Uefa, il club locale deve destinare il 5% della capienza consentita ai tifosi ospiti“. I biglietti per i tifosi dell’Atalanta saranno quindi 705 .