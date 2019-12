Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista dell’ultimo incontro del Gruppo C di UEFA Champions League che vedrà i nerazzurri impegnati contro lo Shakhtar Donetsk a Kharkiv mercoledì 11 dicembre con inizio alle 19.55 ora locale (18.55 in Italia).



Palestra e lavoro sul campo per Gomez e compagni. Iličić ha lavorato a parte.

Domani la squadra partirà per l’Ucraina. Alle 18 (ora locale) è in programma l’allenamento di rifinitura al Metalist Stadium (i primi 15 minuti saranno visibili alla stampa), a seguire (19.15) la conferenza stampa di vigilia a cui prenderanno parte l’allenatore Gian Piero Gasperini e il centrocampista Mario Pašalić.