Josip Ilicic ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta nel 4-0 contro il Bologna: "C'è ancora tanto da giocare, sto bene fisicamente, stiamo bene tutti quanti e dobbiamo sfruttare questo momento. Champions League? Ci giochiamo ancora tutto, siamo nella zona Europa League ma proviamo a sfruttare tutto. Sappiamo tutti che l'Inter ha giocatori forti però dobbiamo sfruttare il momento. Dobbiamo ancora migliorare tanto perché ogni partita prendiamo almeno un gol e con squadre come l'Inter non va bene. Meglio arrivare quarti o vincere la Coppa Italia? E' difficile rispondere. Per il momento siamo fuori dalla Champions. E' vero che è bello vincere qualcosa. Ci sono ancora tante gare da giocare, se me lo dite a due giornate dalla fine c'è ancora tutto da perdere e tanto da giocare. Se potevo far di più in carriera? Ci penso anche io. Ho fatto anche io qualche errore, voglio sfruttare questo periodo. Non sono ancora vecchio, ho tanto da giocare e vediamo cosa succede".