Josip Ilicic è pronto a vestire la maglia del Milan: la sua pagina Facebook ha già pubblicato lo stemma rossonero con tanto di fuoco che arde, ma ancora non c'è nulla di ufficiale.



Sembra raggiunta però l'intesa tanto agognata tra lo sloveno e il club milanese: come riporta Sky e La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta avrebbe aperto alla cessione in prestito oneroso del fantasista che ha un contratto con il club bergamasco fino al 2023 (con opzione per il 2024).