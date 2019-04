Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato del momento magico suo e della squadra: "Ci è voluto un po' per abituarmi al gioco di Zapata, Duvan è nuovo e l'anno scorso c'era Petagna, che però non segnava molto. Cosa preferisco tra Champions e Coppa Italia? La Coppa Italia, non l'ho mai vinta"