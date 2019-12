Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini può finalmente tornare a contare su una folta rosa di attaccanti per la partita decisiva-ai fini della classifica- contro il Milan. Per il Christmas and Lunch match infatti l'unica punta a non essere presente sarà Duvan Zapata, che anche oggi si è allenato a parte al Centro Bortolotti di Zingonia. Rientrano quindi a tutti gli effetti sia il capitano Gomez che il fantasista Ilicic, in seduta con il gruppo. Proprio su loro due il tecnico nerazzurro vuole contare maggiormente, dal momento che le prestazioni di Muriel convincono sempre meno. L'alternativa più papabile sembra essere quella di uno schieramento a tre con il croato Pasalic dietro ai leader della Dea appena tornati a disposizione. In campo i titolatissimi quindi, con le ali Castagne e Gosens e i centrali Freuler e de Roon e a chiudere la difesa i solito Fantastici 4: Gollini, Toloi, Djimsiti e Palomino. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un’altra seduta di allenamento al mattino a porte chiuse, che potrà svelare qualcosa di più sulla formazione anti-Milan.