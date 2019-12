Autore di una straordinaria doppietta in una vittoria altrettanto straordinaria, Josip Ilicic ha parlato a DAZN dopo la manita dell’Atalanta rifilata al Milan: “Fossi stato al cento per cento avrei giocato tutta la partita. Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo non sarebbe stata facile, i gol che non abbiamo fatto a Bologna li abbiamo segnati oggi. Con questa partita chiudiamo un anno grandioso, sappiamo che dobbiamo ripartire forte anche nel 2020. Se vogliamo rifare la Champions dobbiamo ripartire nella maniera giusta. Oggi abbiamo fatto gol bellissimi, avremmo potuto farne anche altri, ma l’importante è il risultato. Per quanto riguarda l’esultanza non era indirizzata verso nessuno, mi è venuta così”.