Josip Ilicic, trequartista dell’Atalanta, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: “È tornata tutta l'Atalanta, senza gruppo non possiamo vincere le partite. Io sono solo un giocatore di questo gruppo straordinario. Ora finalmente sono arrivati i gol, che erano mancati in questa prima parte di stagione. Io cerco sempre di avere la palla nei momenti difficili, mi piace prendermi questa responsabilità. Adesso dobbiamo continuare così, ci aspetta un'altra battaglia. Come uomo dopo la malattia sono cambiato molto. Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini. Adesso guardo le cose in maniera diversa. Paura di smettere? Ci ho pensato tante volte, soprattutto quando sono stato ricoverato all'ospedale. Europa? Noi dobbiamo solo pensare alla prossima partita, il campionato è molto difficile”.