Josip Ilicic ha salutato per l'ultima volta i tifosi dell'Atalanta in occasione della partita contro il Torino, a poche ore di distanza dalla rescissione del suo contratto col club nerazzurro. Al termine della sfida ha rilasciato queste parole a Sky Sport: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario che non si dimenticherà mai. Me lo porterò dentro per sempre, avrò sempre immagini molto belle pensando a questa squadra. Sin dall'inizio sono stato convinto di questa scelta, conoscevo il mister e sapevo che ci voleva un po' di pazienza. Sono l'ultimo ad essere andato via, tanti mi hanno preceduto. Futuro? Non lo so ancora, mi prenderò un po' di pausa per riflettere ma devo pensare a me stesso e alla mia famiglia, voglio continuare a fare quello che so fare, vale a dire giocare a calcio".