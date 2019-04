Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club orobico dell'imminente sfida che vedrà opposta la squadra di Gasperini all'Inter.



Queste le sue parole: "Non sarà la stessa gara dell'andata perché anche l'Inter viene da una vittoria ed è in un buon momento. Sarà una battaglia, una gara bella da vedere. Speriamo di vincere noi".