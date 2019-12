"E' stato un anno speciale per tutti, abbiamo fatto qualcosa di straordinario: ripartiamo forte nel 2020". Parola di Josip Ilicic, l'attaccante dell'Atalanta ha concesso una lunga intervista a Bergamo TV: "Anno sereno? Quel che è successo ormai è passato, questi piccoli problemi passano ma lo scorso anno non è stato un bel periodo, per quello non voglio tornare indietro".



GOL IN CHAMPIONS - "Non ho promesse da fare, vado avanti con le sensazioni del momento: ho imparato tanto dalla malattia, vivo ogni giorno come se fosse ultimo".



NIENTE EURO 2020 - "Ci sono rimasto un po' male, un po' triste perché ci tenevo tanto. Questo però è il calcio, le colpe sono nostre, ora dobbiamo pensare al Mondiale".



'GENIO' - "Se mi piace il soprannome? Il Genio è stato uno solo: Savicevic. Sono cose naturali, non mi accorgo neanche di quello che vedete da fuori. Giocare a calcio a 5 da bambino mi ha aiutato tanto, va bene correre ma se non hai la sensazione del pallone non hai nulla".



2019 - "Il ricordo più bello? La partita con il Sassuolo era difficile: all'ultima gara non sei al top e dopo il primo tempo è stata davvero dura, quando abbiamo vinto è stata una soddisfazione che non si può spiegare".



COPPA ITALIA - "Vorrei giocarla di nuovo? No, ne ho perse tre poi perdo anche la quarta (ride, ndr)".



RAPPORTO CON BERGAMO - "Sono molto legato a città e tifosi, ho capito subito che è un posto perfetto per me: ho giocato in ambienti caldi ma non ho mai visto una tifoseria del genere. E' anche un bel posto per i giovani, dove crescer tranquillamente. Mi impegno al meglio per la squadra e per rappresentare al meglio la società".



2020 - "Cosa mi aspetto? Abbiamo regalato tante partite, anche per colpa mia. Ripartiamo forte, ci aspettano 4-5 mesi impegnativi".