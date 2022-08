Un ingaggio che sfiora i 2 milioni e pesa non poco alle casse bergamasche, un contratto ancora in essere che lo lega ai colori nerazzurri (fino al 2023 con opzione al 2024) e nessuna offerta concreta all'orizzonte: Josip Ilicic e l'Atalanta stanno rivivendo la stessa situazione di un anno fa.



Allora c'era il Milan, che sembrava forte sullo sloveno, ed era proprio la squadra della città dove abitava: alla fine però non se ne fece nulla e il fantasista nerazzurro rimase a Bergamo. Ora si è fatto avanti il Bologna dell'ex Atalanta Giovanni Sartori ma né lo sloveno sembra convinto, né i rossoblù hanno messo sul piatto offerte concrete.



Mister Gasperini ha spiegato che il numero 72 è da considerarsi a tutti gli effetti sul mercato, tanto da non averlo nemmeno inserito in distinta nelle ultime amichevoli pre-campionato. Ma all'alba dei 35 anni (li compirà il 29 gennaio) è la sua ultima occasione per rilanciarsi.