Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, parla a Dazn dopo il 7-0 al Torino: "Il pallone? Questo l'ho preso subito io, per i miei figli che ci giocano spesso. Il gol da 44 metri? Ho visto che erano posizionati male, la prima idea è stata quella di calciare subito ed è andata bene. Qua siamo legati: la nostra squadra, la nostra città, siamo un tutt'uno. La settimana? Abbiamo lavorato come sempre. Contro la Spal non eravamo al top, ma può capitare. Il campionato è lungo, gli obietti sono alti e dobbiamo giocare così. 13 gol? Non guardo le cifre ma voglio fare tante belle cose con questa società".