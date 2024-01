Atalanta, impazza la Coppa: lotta al biglietto per San Siro

Ore di attesa febbrile hanno vissuto questa mattina i tifosi dell'Atalanta, online da mezzogiorno per accaparrarsi un biglietto per la più sentita delle partite: il big match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. L avendità dei tagliandi è stata rimandata al pomeriggio alle 16 e in sole due ore i nerazzurri ne hanno acquistati mille per il settore ospiti.