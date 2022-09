La partita di Teun Koopmeiners in Polonia-Olanda è durata solo 6 minuti: dopo uno scontro aereo con Karol Linetty, il centrocampista dell'Atalanta si è accasciato a terra, dove è rimasto un paio di minuti prima di essere scortato fuori dal campo in barella. Si attendono notizie sulle sue condizioni a seguito di uno scontro che sulle prime non sembrava di entità notevole.