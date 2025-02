Atalanta in ansia per Scamacca: rischia un lungo stop, serve una visita specialistica e filtra pessimismo

Getty Images

Non arrivano buone notizie in casaperche, appena recuperatorischia seriamente di perderlo nuovamente per un lungo periodo. Questa volta il ginocchio, infortunatosi a inizio stagione con la rottura del crociato, non c'entra niente perché il nuovo stop che rischia di essere molto serio, è questa volta di natura muscolare.- Gasperini ha scelto di mandare in campo Scamacca, quasi a sorpresa, nei minuti finali della partita poi pareggiata per 1-1 contro il Torino. Esattamente dopo 6 mesi dall'infortunio al ginocchio l'attaccante classe 1999 è stato però costretto quasi immediatamente a fermarsi

I primi esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione e secondo quanto riportato da Sky Sport fper capire l'entità dei tempi di recupero che però, fin da subito, si prospettano lunghi.