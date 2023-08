L'Atalanta è al lavoro per definire gli arrivi di due difensori svedesi: il centrale Isak Hien (classe 1999) dall'Hellas Verona e il terzino destro Emil Holm (classe 2000) dallo Spezia.



In uscita da Bergamo il turco Merih Demiral passa all'Al-Ahli in Arabia Saudita: oggi sono previste le visite mediche prima della firma sul contratto triennale fino al 2026 da 10 milioni di euro a stagione.