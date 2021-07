Il mercato dell'Atalanta si muove in difesa. In attesa di definire la trattativa per la cessione dell'argentino Romero al Tottenham, il club bergamasco ha praticamente definito l'acquisto di Matteo Lovato. L'italiano classe 2000, seguito anche dal Milan, è in arrivo dall'Hellas Verona per 8 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus.