Nei prossimi giorni, i nuovi investitori che hanno acquistato la maggioranza delle quote in mano ai Percassi, organizzeranno il primo viaggio in Italia di Stephen Pagliuca che è di fatto il volto "americano" della nuova Dea. Verrà studiato a tavolino anche il nuovo assetto dell'organigramma che vedrà anche l'innesto di un nuovo uomo di fiducia inserito dagli stessi investitori. Si tratta di Luca Bassi, oggi "co-head of the technology financial and business services vertical" di Bain Capital che è anche responsabile di un team tra Italia e Spagna che si occupa di acquisti nel ramo tecnologico. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.