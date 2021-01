I giocatori dell'Atalanta si sono dati appuntamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi in vista della gara da dentro/fuori per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 14 gennaio alle 21.15 al Gewiss Stadium. Brutte notizie però per il tecnico Gian Piero Gasperini, che puntava a recuperare Mario Pasalic, unico giocatore finora indisponibile: la lista però oggi si allunga, perché se il croato potrà tornare in campo solo verso fine mese, l'ala sinistra Matteo Ruggeri è stato costretto a terminare prima l'allenamento perché ha accusato un dolore al flessore sinistro.



DIVISA IN DUE- Il resto della squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha fatto un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera, come riporta il canale ufficiale Atalanta.it. Domani, martedì 12 gennaio, è in programma una seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.