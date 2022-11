In casa Atalanta si parla tanto di uscite, ma potrebbe arrivare un centrocampista a dare una mano a de Roon e Koopmeiners, ora impegnati ai Mondiali. I nomi in pole, monitorati da D'Amico e Congerton, per ora sono tre: oltre a Facundo Farias del Colon, l’Atalanta starebbe pensando sia a Bakhtiyor Zaynutdinov (4 milioni di euro) che a Fabian Rieder (prestito). Per il kazako ci sono stati dei contatti con il Cska Mosca, mentre lo svizzero dello Young Boys è l'idea della scorsa estate mai del tutto tramontata a Zingonia.