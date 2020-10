Non sarà più la Cenerentola esordiente che all'inno di Champions trema e si blocca, come successo 13 mesi fa a Zagabria. L'Atalanta, poco più di due mesi fa a un passo dalla vittoria contro il Psg e alla semifinale dell'Europa più bella, si presenta questa sera in casa del Midtjylland come una certezza, consapevole e ben rodata. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, la squadra che scenderà in campo sarà pressoché identica a quella titolare di due anni fa, ma anche all'11 dell’anno scorso.



TREDICESIMA FAVORITA- A parlare per l’Atalanta sono poi le quote di Champions League. Oggi la vittoria della Champions è pagata 33, un anno fa, a inizio torneo, era 60; oggi la Dea è la 13ma favorita su 32 partecipanti al torneo, subito dietro c’è il Siviglia a 50. L'Atalanta è la squadra spartiacque fra le migliori e le inseguitrici.