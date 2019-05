Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista della gara contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium domenica alle 15. Il programma della seduta, diretta da mister Gian Piero Gasperini, prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani allenamento a porte chiuse.