Non solo Hans Hateboer. Sono due i giocatori ai box nell'Atalanta in vista della sfida contro l'Inter di lunedì. Questo il comunicato ufficiale del club dopo l'allenamento di oggi: "​Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla sfida con l’Inter della 26ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma lunedì a Milano. Mister Gasperini ha diretto una seduta al pomeriggio. Lavoro differenziato per Šutalo, terapie e palestra per Hateboer".