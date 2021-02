Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, che la Dea giocherà contro la Juve il 19 maggio, l'Atalanta oggi si è già data appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la prossima sfida di campionato, in programma domenica alle 15 a Cagliari.



LA SITUAZIONE- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, nerazzurri subito al lavoro questo pomeriggio con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di coppa giocata ieri col Napoli: hanno però proseguito il loro lavoro differenziato sia Hans Hateboer (problema al metatarso del piede sinistro) che Joakim Mæhle (taglio al collo del piede con punti di sutura). Domani, venerdì 12 febbraio, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti a porte chiuse.