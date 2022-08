Peggio di così non poteva iniziare il campionato dell'Atalanta. Dopo aver perso Palomino risultato positivo a una sostanza proibita e sospeso in via cautelare, Zappacosta e Demiral per infortunio e Freuler e Miranchuk per il mercato, adesso dovrà fare a meno anche del nuovo acquisto Ederson.



Il centrocampista offensivo brasiliano oggi è rimasto ai box per una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore.



Domani, venerdì 12 agosto, sempre a Zingonia e a porte chiuse, è in programma un altro allenamento pomeridiano, che precederà la partenza per Genova. Non ci sarà Ederson, che quindi dovrà essere sostituito dietro a Muriel-Zapata da Koopmeiners o Pasalic.