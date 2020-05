Dopo essere arrivato in ospedale in condizioni disperate venerdì 9 maggio a causa di un improvviso malore, l'ex giocatore della Primavera dell'Atalanta Andrea Rinaldi non ce l'ha fatta, è spirato questa mattina all'ospedale di Varese dove da due giorni lottava tra la vita e la morte. A causa di un aneurisma cerebrale che l'ha colto nella sua casa di Cermenate, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche.



Decine di messaggi di cordoglio sono apparsi sui social da compagni ed ex compagni, a testimonianza dell'affetto di cui era circondato il diciannovenne, cresciuto nel settore giovanile di Zingonia. "Un onore averti avuto tra i miei assistiti", ha scritto sulla sua Pagina Facebook il suo procuratore Marco Montesarchio.