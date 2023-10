Dopo il match di ieri tra Galles e Croazia, con gol di Mario Pasalic, pronto a rientrare a Bergamo, oggi tocca ad altri quattro nerazzurri scendere in campo. Alle 17 la Nigeria di Lookman sfida ad Albufeira il Mozambico un'amichevole. Stesso impegno per la Russia di Miranchuk contro il Kenya (ma si gioca ad Antalya).



Alle 20:45, è in programma un derby atalantino tra il Belgio di De Ketelaere e la Svezia di Holm, che si terrà a Bruxelles. Sempre oggi, scenderanno in campo l'Olanda di de Roon che ad Atene sfida la Grecia e la Bosnia di Kolasinac che riceve il Portogallo.