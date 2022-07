L’Atalanta si è messa in pole position per Andrea Pinamonti. A dirla tutta, i bergamaschi si sono sempre sentiti in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti e questo perché da tempo hanno ottenuto il si del calciatore, che da settimane continua a rifiutare qualsiasi altra offerta. Monza e Salernitana ci hanno provato, ma niente da fare. Pinamonti vuole rispettare la parola data a Gasperini, che lo ha chiamato per spiegargli il progetto. Nonostante la presenza di Zapata, Pinamonti avrà molto spazio in nerazzurro. Questa la promessa fatta dal tecnico a calciatore.



C'E' DISTANZA MA... - L’offerta dell’Atalanta non soddisfa ancora l’Inter. In viale della Liberazione chiedono 20 milioni per il calciatore e vorrebbero mantenere la recompra. L’Atalanta, invece, è ferma a 15 milioni e rifiuta ogni tipo di clausola. C’è ancora un po’ di distanza, quindi, ma D’Amico, ds atalantino, è convinto che l’accordo con Pinamonti alla fine porterà l’Inter a cedere, anche per via di quelle che sono attualmente le esigenze economiche del club milanese. Pinamonti vuole l’Atalanta, la trattativa va avanti.