Per la partita contro la Fiorentina, domenica alle 18 al Franchi, mister Gasperini ha a disposizione il reparto d'attacco al completo. Il tecnico nerazzurro ha quindi l'imbarazzo della scelta per disegnare il suo tridente. De Ketelaere-Scamacca-Lookman è la linea a tre d'assalto. L'alternativa è utilizzare il trequartista, Koopmeiners o Pasalic, dietro a Scamacca e De Ketelaere, ma significherebbe rinunciare ancora una volta al goleador della scorsa stagione.



C'è però anche Muriel, che ha trascorso due settimane di lavoro intenso a Zingonia e ritrovare la forma migliore per riprendersi la maglia dal 1'.Infine, Miranchuk, il settimo elemento rimasto senza piazze sul mercato, che sta cercando di ritagliarsi uno spazio nell'area atalantina.