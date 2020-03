Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini da ormai quattro anni sta battendo, uno dopo l'altro, tutti i record della storia del club bergamasco. Il campionato infatti è stato costretto a fermarsi a causa del dilagarsi del Coronavirus proprio quando il tecnico di Grugliasco era a un passo dal conquistare con l'Atalanta la bellezza di 250 punti in Serie A. Come ricorda L'Eco di Bergamo, mister Gasperini ora è fermo a 249.



ALZA LA MEDIA...PUNTI- Insomma, alla sua Atalanta basterà guadagnare un punto con un pareggio (sempre che il campionato possa riprendere il suo corso...) e il tecnico nerazzurro centrerà una storica quota ‘250’. Nessun allenatore dell'Atalanta infatti ci è mai riuscito prima di lui in Serie A. Stefano Colantuono, che ha allenato la Dea per ben quattro anni e mezzo, di fatto più di Gasperini, si è fermato ai 'soli' 217 punti in 4 anni e mezzo, mentre l'indimenticato Mondonico ne aveva racimolati 186 in 5 stagioni. Ma mister Gasperini svetta sui due allenatori anche per la media punti: 1,79 punti a partita per il 'Gasp', 1,44 per il 'Cola', e 1,36 per il 'Mondo'.