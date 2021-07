Domani alle 16.30 l'Atalanta tornerà in campo, al Gewiss Stadium contro il Pordenone, per disputare la terza amichevole della stagione 2021/2022 e lo farà a ranghi quasi completi: oggi l'ala Maehle ha svolto la prima seduta in gruppo, insieme al resto dei nerazzurri, nella blindatissima Zingonia.



Mister Gian Piero Gasperini nella doppia seduta di oggi ha dovuto fare a meno solo di Hateboer, alle prese con i problemi alla caviglia, del portiere Sportiello, lombosacralgia, e del fantasista Malinovskyi, reduce dall'operazione per risolvere il problema di ernia addominale.



La prossima settimana torneranno anche Zapata, Muriel, Pessina, Toloi, e gli attesissimi Romero e Musso. Domani prima del test, che vedrà l'impianto cittadino riaprire al pubblico per 1000 spettatori, la Dea si allenerà al mattino al centro Bortolotti.