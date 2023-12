Settimana da doppio impegno per l'Atalanta tra Europa League e campionato: la trasferta a Sosnowiec, in Polonia, giovedì 14 dicembre contro il Raków Czestochowa è però ininfluente (l'Atalanta chiuderà comunque prima del girone europeo), per cui la testa è già al posticipo di Serie A contro la Salernitana, lunedì 18 al Gewiss Stadium.



DIFESA IN EMERGENZA- Mister Gasperini spera di recuperare del tutto i due difensori, Djimsiti (lesione all’otturatore) e Scalvini (mal di schiena), che hanno giocato con il Milan stringendo i denti, oltre a Kolasinac (problemi a caviglia e polpaccio) e Toloi (guaio al gemello). Palomino (lesione alla coscia) dovrebbe stare ancora ai box. Attesa anche per l'acquisto più caro della storia dell'Atalanta, l'attaccante Touré, che si potrebbe rivedere in gruppo tra Natale e Capodanno.



UNDER 23- Giovedì 14 in Polonia il tecnico nerazzurro potrebbe dare spazio ai giovani dell'Under 23 a a chi finora ha giocato meno, da Carnesecchi ad Adopo fino a Hateboer e Bakker, esclusi contro il Milan per scelta tecnica, perché "troppo distratti in settimana".