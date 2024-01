Atalanta, in tre rinnovano: Koopmeiners si allontana dal mercato

Tempo di mercato e di programmazione lungimirante con vista sul futuro per l'Atalanta, che ha rinnovato il contratto di tre dei suoi pupilli. L'esterno mancino Matteo Ruggeri ha rivelato, via Instagram, che il suo contratto con l'Atalanta è stato prolungato fino al 30 giugno 2028.



Poco tempo fa anche Scalvini (2028) e Koopmeiners (2027) hanno rinnovato i loro accordi. L'olandese quindi è tutt'altro che in scadenza: per i Percassi è un giocatore chiave e non lo lasceranno partire in estate a meno di una lauta cifra, non inferiore ai 40 milioni.