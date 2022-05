Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che piace molto al Napoli di De Laurentiis, entro tre settimane deciderà del suo futuro insieme alla dirigenza orobica ella cordata americana. Prevista una tavola rotonda tra Percassi, Pagliuca e il tecnico di Grugliasco dopo il 22 maggio, quando l'Atalanta saprà se il suo futuro è in Conference, Europa League, o fuori dalle competizioni internazionali.



Una differenza netta, soprattutto in termini di introiti, necessari allo sviluppo internazionale e all'acquisto di profili che rivoluzionerebbero la rosa nerazzurra: solo con la Conference, e per la sola qualificazione alla fase a gironi, si parla di 2,94 milioni di euro.



L'obiettivo è quello di continuare insieme in Europa, ma solo se le liste dei desideri sul mercato e i programmi sul futuro sono gli stessi. Difficile che l'Atalanta opti per Juric o Tudor: proporrebbero la stessa idea di gioco di un allenatore che, da cittadino onorario di Bergamo, conosce ormai benissimo l'ambiente e le sue dinamiche. Più facile che si vada verso la sua conferma in panchina, altrimenti sarà un cambio radicale anche nel modo di giocare.