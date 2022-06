Una riunione importantissima in Lega attendeva oggi l'a.d. di Atalanta Luca Percassi, che dopo l'appuntamento al Gewiss Stadium con la stampa, è scappato a Milano.



Secondo quanto raccolto, oggi pomeriggio il vicepresidente nerazzurro doveva incontrarsi anche con Joe Barone per parlare del futuro di Gollini alla Fiorentina. Rocco Commisso vuole chiudere l'affare per portare a Firenze il classe 1995, ma l'Atalanta chiede almeno 18 milioni di euro.