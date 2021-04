Freschi della doppietta strabiliante realizzata contro l'Udinese nel sabato pre Pasqua, i tifosi dell'Atalanta hanno stabilito che a vincere il premio di Player of The Month del mesi di marzo dovesse essere il centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi. Peccato che l'assist bis non contasse perché realizzato ad aprile e non a marzo, quando l'ucraino è stato protagonista nel rigore e nell'assist per il gol di Duvan Zapata a Verona.



I NUMERI DEL COLONNELLO- Malinovskyi ha battuto il difensore albanese Berat Djimsiti in un testa a testa sui canali ufficiali Instagram, Facebook e Twitter della società nerazzurra, diventando il quinto giocatore del mese e chiudendo marzo con 309 minuti giocati, 5 passaggi chiave, 1 gol e 1 assist. In stagione, complessivamente, 1.597, 4 e 6 in 33 match.