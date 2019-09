Tra qualche ora diventerà ufficiale: lo slovacco Martin Skrtel non è più un giocatore dell’Atalanta e non figura neppure tra i convocati per la gara contro il Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con il club si sarebbe arrivati a una risoluzione del contatto, a causa di problemi fisici, lo slovacco non si sentirebbe nella forma migliore. Arrivato a Bergamo da svincolato dopo le tre stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, Skrtel è pronto a dire già addio all'Atalanta. A due giorni dalla fine del mercato, è caccia al suo sostituto per portare esperienza al reparto in Champions League.