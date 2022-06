Una stagione sfortunata per l'Atalanta, culminata col mancato approdo in Europa, soprattutto dal punto di vista degli infortuni: da Muriel a Toloi, da Zapata a Gosens, sono stati tanti, troppi, i crack e le ricadute che hanno influenzato il campionato nerazzurro.



Ora è attesa una rivoluzione e l'arrivo di un nuovo medico in casa Atalanta: in pole c'è il dottor Riccardo Del Vescovo, che la scorsa stagione è stato coordinatore dell’area medica dell’Hellas Verona e in passato ha lavorato anche per Empoli e Roma. A Bergamo dovrebbe assumere l’incarico di coordinatore, con Carmine Poerio che rimane medico sociale.