Getty Images

Atalanta, infortunio per De Ketelaere: l’esito degli esami e quando torna

Brutte notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Charles De Ketelaere si è fermato per un infortunio muscolare accusato nel corso dell’allemento di oggi. Nel report di oggi, il club orobocio ha annunciato lo stop del calciatore belga ex Milan.



COSA SI È FATTO - Charles De Ketelaere ha rimediato un problema fisico della giornata di oggi. Come annunciato dall’Atalanta, il belga ha riporta una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra.



I TEMPI DI RECUPERO - Dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi, lo staff medico dell’Atalanta ha stabilito che per Charles De Ketelaere serviranno circa 15-20 giorni di stop. Il belga salterà Bologna, Milan e Lecce e proverà a tornare in campo il 4 maggio contro il Monza.